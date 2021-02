Escursionista brianzolo disperso in Valsassina: ricerche in corso

Brianzolo disperso in Valsassina: stamattina riprendono le ricerche.

Da ieri pomeriggio non si hanno più notizie di Paolo Bortolato, 57 anni, di Carate Brianza.

L’uomo, esperto escursionista, ieri mattina si era recato in Valsassina per un’escursione in solitaria come spesso gli capitava di fare. L’uomo ha parcheggiato l’auto nell’area di sosta di Introbio e potrebbe aver preso il sentiero che conduce al Rifugio Grassi, ma presumibilmente potrebbe essersi diretto anche verso altri rifugi. Dalle 14 si sono perse le sue tracce: l’uomo è riuscito a lanciare un messaggio al 112 dal telefonino, da allora non si hanno più sue notizie.

Paolo Bortolato è alto un metro e 78, al momento della scomparsa era vestito come nella foto: zaino arancione, pantaloni scuri, maglia blue e felpa scura.

Le ricerche sono immediatamente iniziate ieri pomeriggio e sono state sospese in serata, ma fino a questo momento non ci sono notizie dell’uomo.

I familiari invitano chiunque lo abbia visto ad avvisare immediatamente le forze dell’ordine o il soccorso alpino (02.29530433)