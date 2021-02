Trovato senza vita l'escursionista disperso in Valsassina

Il corpo dell'uomo trovato in un dirupo. Da domenica pomeriggio non si avevano più notizie di Paolo Bortolato

Ritrovato dai soccorritori il corpo senza vita di Paolo Bortolato, 57 anni, l'escursionista di Carate Brianza disperso da domenica pomeriggio.

L’uomo, esperto escursionista, domenica mattina si era recato in Valsassina per un’escursione in solitaria come spesso gli capitava di fare. Bortolato dopo aver parcheggiato l'auto a Introbio aveva iniziato la sia escursione, ma fin dalle prime ore del pomeriggio si erano perse le sue tracce. Il brianzolo era riuscito a lanciare un messaggio al 112 dal telefonino. Da quel momento non ha più dato notizie.

Le ricerche sono partite immediatamente e i familiari hanno sperato fino all'ultimo. L'appello è stato lanciato anche lunedì mattina in Brianza. Purtroppo il corpo dell'uomo è stato ritrovato lunedì in tarda mattinata in un burrone.