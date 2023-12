Da ieri sera maxi dispiegamento di soccorritori in Brianza: ecco per quale motivo

Maxi dispiegamento di soccorritori a Carate Brianza: dalle 23.45 di sabato 16 dicembre i vigili del fuoco sono impegnati nelle ricerche di una persona scomparsa. Al momento non sono state fornite le generalità, né ulteriori informazioni.

In via alle Grotte sono presenti numerose squadre dei vigili del fuoco con nuclei specializzati, tra cui i cinofili, Tas (Topografia applicata al Soccorso), sommozzatori, Sapr ( Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto). Sul posto è stato allestito un furgone Ucl (Unità Crisi Locale) al fine di coordinare le unità presenti.

Notizia in aggiornamento