Tre ragazzi in ospedale dopo la rissa in discoteca

Rissa in discoteca, in tre sono finiti all'ospedale.

Nella notte tra sabato 1 e domenica 2 luglio, i carabinieri e i soccorsi del 118 sono intervenuti a Carate Brianza in una nota discoteca all'aperto. Secondo quanto riportato anche da QuiComo, nel noto locale sarebbe scoppiata una violenta rissa tra ragazzi e tre di loro, tutti comaschi di Carugo e di età compresa tra i 21 e i 22 anni, sono stati portati in ospedale dall'ambulanza in codice giallo e ricoverati per le ferite riportate all'ospedale di Desio.

Al momento non sono emerse le motivazioni che hanno scaturito la rissa e sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Seregno.