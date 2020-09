Contrabbandano 3600 tonnellate di benzina ed evadono quasi 3 mln: arrestati in dieci

Hanno contrabbandato dalla Polonia più di 4,28 milioni di litri di carburante, ovvero circa 3660 tonnellate, riuscendo a evadere 2,8 milioni di euro di tasse. Ma la guardia di finanza li ha scoperti e arrestati.

Ad essere sgominata, dopo una lunga indagine durata due anni, una banda con sede a Bergamo, ramificazioni in Polonia e Germania e luogo di scambio e stoccaggio a Melzo, nel Milanese. A finire in manette dieci persone, tra cui un pregiudicato di Trezzano sul Naviglio (Mi) e un uomo di Albairate (Mi) anche un sessantaduenne di Meda.

Nell'ambito dell'operazione delle fiamme gialle sono stati anche sequestrati 17 tir, che venivano utilizzati per contrabbandare la benzina, portandola dall'estero in Italia per venderla a distributori ma anche aziende e società di trasporti.

Attraverso l'importazione illecita di oli lubrificanti e altri carburanti erano stati evasi quasi 3 milioni di imposte e accise. Sotto sequestro, oltre al profitto del reato, anche tutto il carburante che ora sarà utilizzato, gratis, dai vigili del fuoco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.