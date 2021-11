Caos in carcere: il sindacato chiede la presenza h24 di personale sanitario per i detenuti psichiatrici

Un detenuto, probabilmente con problemi psichiatrici, dà fuoco alla cella: alcuni agenti finiscono in ospedale per intossicazione. Il sindacato della polizia penitenziaria, con una lettera indirizzata al provveditore, chiede la presenza h24 di personale sanitario in carcere, a tutela della salute dei detenuti e degli agenti.

La richieste arriva direttamente da Calogero Marullo, segretario nazionale della Uil PA polizia penitenziaria della Regione Lombardia in seguito al recente fatto di cronaca avvenuto in settimana nella casa circondariale di Monza.

Ha spaccato la tv e dato fuoco alla cella

Secondo quanto ricostruito nel racconto fornito dal rappresentante dei lavoratori nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 novembre un detenuto con disturbi di salute mentale avrebbe spaccato il televisore presente nella sua cella, e poi avrebbe appiccato il fuoco. Già nei giorni precedenti sarebbe stato protagonista di un altro evento violento. Non è nota la causa che avrebbe scatenato i gesti.

A Monza situazione annosa

“Le segnalazioni di malessere provenienti dal personale di polizia penitenziaria in servizio nelle carceri lombarde sono continue e sembra ormai senza fine - si legge nella lettera -. È da tempo che il personale di Monza manda segnali di allarme e soprattutto richieste di aiuto”. Proprio nel carcere di Monza la Uil aveva indetto lo stato di agitazione per denunciare, tra le varie problematiche, anche quella della gestione dei detenuti psichiatrici.

Alcuni agenti finiti in ospedale

“Non è la prima volta che un detenuto incendia una cella - prosegue Marullo -. Il detenuto del carcere di Monza in meno di 24 ore ha incendiato due celle, qualche collega di polizia penitenziaria è stato trasportato in ospedale per le cure del caso (intossicazione) e questo, solamente per aver fatto il proprio lavoro, intervenuti per salvaguardare la salute del detenuto reo di aver causato l'incendio, e dei detenuti che si trovavano nelle celle vicine all'incendio”. Da quanto raccontato dal sindacalista parrebbe che il detenuto abbia cercato di aggredire gli agenti lanciando alcuni oggetti, e un poliziotto sarebbe rimasto ferito alla mano.

"La gestione dei detenuti psichiatrici è difficile"

“Sappiamo tutti che la gestione di detenuti psichiatrici è particolarmente difficile ma, abbiamo sempre sostenuto, e ne siamo pianamente convinti, che quando il personale deve mettere a repentaglio la propria salute allora non è più tollerabile - prosegue il rappresentante dei lavoratori -. Abbiamo in più occasioni chiesto di comunicare alle organizzazioni sindacali tutte le informazioni di ogni singolo evento critico, anche quelli più lievi, in modo da poter avere il dato effettivo di tutti gli episodi che vede coinvolto tutto il personale di polizia penitenziaria che, purtroppo, durante il proprio servizio sono costretti a subire non solo aggressioni materiali. Ad oggi purtroppo non abbiamo ancora avuto questo tipo di riscontro”.

A Monza tanti agenti in malattia

Intanto nel carcere di Monza ci sarebbe un altro problema: recentemente sembra che siano in aumento le assenze degli agenti per malattia. “Se corrisponde al vero aumenta le preoccupazioni - conclude -. È risaputo che il malessere sui posti di servizio può causare gravi sintomi per la salute, riteniamo che è opportuno, necessario e urgente garantire condizioni di lavoro appropriate, sicurezza, serenità d’animo e soprattutto tranquillità a tutto il personale e alle proprie famiglie. Crediamo fermamente che la gestione dei detenuti con patologie psichiatriche è da affidare possibilmente alle Ats di competenza ma soprattutto, è necessaria la presenza h24 di personale sanitario al fine di tutelare la salute dei detenuti, appunto con patologie psichiatriche e contemporaneamente ridurre il numero degli eventi critici”.