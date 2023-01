In carcere il giovane che era evaso dai domiciliari per andare a comprare la droga

Settimana scorsa i carabinieri lo avevano (nuovamente) arrestato. Aveva rotto il braccialetto elettronico per evadere dagli arresti domiciliari e andare a comprare la droga. Adesso anche il giudice ha convalidato l'arresto, ma questa volta il giovane la pena non la potrà scontare a casa, ma dovrà scontarla in carcere.

Nella giornata di lunedì 16 gennaio è arrivata la nuova ordinanza di aggravamento nei confronti del 23enne brianzolo, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e per le svariate evasioni delle quali si era reso protagonista in breve tempo. I carabinieri si sono quindi presentati all’ingresso della sua abitazione a Seregno e lo hanno portato direttamente nel carcere di Monza.

Il giovane già in precedenza era evaso dai domiciliari. L'ultima volta il 9 gennaio. Erano circa le 14.30 quando alla centrale operativa dei carabinieri di Seregno è arrivato l’alert di manomissione del braccialetto elettronico associato al 23enne.

È stata immediatamente inviata una pattuglia presso la casa del giovane per accertarsi del reale allontanamento. A casa i carabinieri hanno trovato i genitori e il fratello, anche lui agli arresti domiciliari. La mamma ha spiegato ai carabinieri che il figlio era uscito poco prima per sbrigare alcune commissioni urgenti ma capita la gravità della situazione lo ha subito chiamato al telefono invitandolo a rientrare il prima possibile a casa. Il giovane è ritornato dopo mezz'ora. Ad attenderlo i carabinieri ai quali ha spiegato che si era allontanato per comprare la droga. I militari lo hanno arrestato per evasione