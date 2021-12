Il cardinale Delpini in visita dai carabinieri: "Grazie, siete tra la gente e per la gente"

Una visita carica di emozioni. Un messaggio e un augurio ai carabinieri in servizio al comando di Monza, ma anche ai militari che questa mattina erano in servizio sul territorio di Monza e Brianza.

Il cardinale di Milano Mario Delpini nella mattina di domenica 12 dicembre è andato in visita al comando provinciale dei carabinieri in via Volturno, accompagnato da don Giuseppe Massaro, parroco della chiesa di San Carlo.

Ad accoglierlo il comandante provinciale, il colonnello Gianfilippo Simoniello, e i militari presenti in caserma. L'arcivesco di Milano ha però voluto portare il suo saluto e il suo augurio a tutti i militari in servizio a Monza e Brianza: tutte le pattuglie, collegate via radio alla centrale operativa del comando provinciale, hanno potuto ascoltare le parole di stima e di affetto, oltre che ricevere la benedizione.

"Un saluto e un augurio a tutti voi e alle vostre famiglie - ha detto l’arcivescovo Mario Delpini -. Sono grato all'Arma e alle forze dell'ordine per il grande lavoro che svolgono, per la presenza capillare e per la disponibilità". Il cardinale ha sottolineato la vicinanza dei carabinieri alle persone, soprattutto in questo momento di pandemia.

"Siete tra la gente e per la gente - ha continuato -. Siete costantemente attenti a quello che succede, al fianco delle persone oneste, a difesa della sicurezza e della libertà".

L'arcivesco di Milano ha inoltre voluto "regalare" tre raccomandazioni ai militari. "Abbiate cura di voi stessi; siate uniti; abbiate stima e attenzione per le persone che ogni giorno incontrate attraverso il vostro servizio".

Infine, nel formulare gli auguri a tutti militari e alle lore famiglie, ha impartito la benedizione e omaggiato tutti con il suo scritto intitolato "Tra la gente e per la gente”.

Il cardinale Mario Delpini ha poi proseguito la sua mattinata monzese con la celebrazione della messa nella chiesa di San Carlo, davanti alla caserma dei carabinieri.