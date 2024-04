Scoppia la rissa nel locale in Brianza: un uomo denunciato e un altro arrestato

A Carnate, i carabinieri della sezione radiomobile di Vimercate sono intervenuti nei giorni scorsi in un esercizio commerciale dove era stato segnalata una lite piuttosto animata in atto tra due persone.

Giunti sul posto e a seguito dell’identificazione i militari hanno proceduto all’arresto di un 40enne rumeno, domiciliato a Ronco Briantino, a carico del quale già pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione essendo stato condannato in via definitiva alla pena di 6 mesi di reclusione per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Unitamente al 40enne è stato anche denunciato un altro uomo, un 26enne marocchino, in Italia senza fissa dimora, per il reato di soggiorno illegale sul territorio nazionale.