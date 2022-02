Sfilata in maschera a Seveso

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Seveso

A Seveso è in arrivo un "super" carnevale. Maschere dei supereroi, carri e costumi: appuntamento sabato 5 marzo per festeggiare il Carnevale con la cittadinanza per grandi e piccini.

L'appuntamento è alle 14.30 in piazza del comune da dove partirà la sfilata che percorrerà le vie cittadine a tappe fino all'arrivo previsto in piazza Cardinal Confalonieri. Qui ci sarà la premiazione per la maschera più bella. L'appuntamento - che si svolgerà nel rispetto delle normative anticontagio - è stato organizzato dalla Pro Loco di Seveso.