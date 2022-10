Il comune brianzolo dove sabato è in programma il "carrello delle spesa sospeso"

Il cuore viaggia sul carrello in due supermercati: una raccolta straordinaria di generi di prima necessità e prodotti per l’igiene. E’ questa l’iniziativa a supporto delle attività della Posteria Sociale di via Grandi 3, in calendario sabato 15 ottobre dalle 8.30 alle 18.30, presso i punti vendita di Esselunga e Coop di Desio.

Che cos’è la Posteria Sociale

Si tratta di un servizio comunale sul modello del Market Solidale che sostiene decine di famiglie di Desio, raccogliendo le donazioni che i cittadini lasciano nei carrelli posti alle uscite dei supermercati, potendo così distribuire i prodotti alle famiglie in difficoltà economica. Le famiglie, segnalate dal Servizio Sociale e dalle associazioni di volontariato, si riforniscono di beni di prima necessità utilizzando dei voucher virtuali, che vengono loro assegnati sulla base di un sistema a punti che tiene conto del numero di persone che formano il nucleo familiare. I volontari collaborano nell’organizzazione della raccolta, accoglienza e distribuzione, nonché nel rendere il luogo accogliente e rispettoso del bisogno di autonomia dei beneficiari. Negli ultimi mesi la Posteria Sociale ha sostenuto, oltre alle normali attività, anche decine di famiglie ucraine presenti sul territorio.

Il carrello sospeso

Ciò ha comportato un grande aumento della richiesta di generi di prima necessità: di qui l’esigenza di organizzare una raccolta straordinaria. Oltre al supporto della generosità dei desiani che doneranno generi di prima necessità, la raccolta di sabato 15 sarà possibile grazie alla disponibilità di Coop ed Esselunga, che fin dall’inizio della pandemia supportano l'iniziativa del Carrello Sospeso, si ringraziano i volontari delle associazioni di Desio che con passione e impegno gestiscono le attività della Posteria Sociale.

Una gara di solidarietà in città

“Ringrazio tutti gli esercenti e le imprese che hanno già aderito e che vorranno aderire all’iniziativa, per la particolare sensibilità dimostrata – dichiarano l’assessore alle Politiche Sociali Fabio Sclapari e l'assessore al Commercio Samantha Baldo -. Donando possiamo aiutare sia i nostri concittadini in difficoltà che gli operatori che hanno subito forti perdite a causa dei due anni trascorsi in pandemia”. "Questa è una bella campagna di solidarietà di cui tutti dobbiamo essere protagonisti: si va a fare la spesa e si lascia qualche alimento e prodotto al supermercato - prosegue Sclapari - saranno poi i volontari di protezione civile del comune e le associazioni del territorio a ritirarli e consegnarli alla Posteria, per poi essere distribuiti. Faccio appello al senso di comunità e di solidarietà dei desiani e non solo: partendo dai consiglieri comunali, chiedo a tutti coloro che, in questo momento abbiano la possibilità, di avere un gesto di attenzione verso chi, al contrario, è in difficoltà. Nessuno deve restare solo. Ringrazio il servizio sociale del comune per l’impegno e la professionalità dimostrati, il coordinatore e il personale del consorzio che gestisce la Posteria e tutti i volontari per il loro prezioso e costante supporto”.

Per collaborare alla raccolta straordinaria di sabato 15 ottobre è possibile scrivere a Posteria Ccb (Consorzio Comunità Brianza) all’indirizzo posteria@comunitabrianza.it, che contatterà i candidati volontari.