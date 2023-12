In Brianza c'è qualcuno che fa la spesa (gratis) per chi è in difficoltà

Il carrello della spesa sospeso, per sostenere anche in Brianza le famiglie in difficoltà. E' l'iniziativa dell'associazione Sigmund di Meda che sul territorio ha deciso di impegnarsi a sostegno della campagna. "Abbiamo deciso di aderire all’iniziativa solidale della spesa sospesa in aiuto dei più bisognosi qui in Brianza" ha spiegato Lorenzo Martinoli, giovane referente di Sigmund di Meda.

"Il progetto di Argento sposa i valori dell’inclusività, passione, amore e solidarietà, il tutto veicolato dalla musica; abbiamo quindi scelto di chiudere la nostra stagione di eventi con un gesto che nel suo piccolo potesse portare gioia e serenità ad altri. Siamo grati della possibilità che il supermercato Sigma ci ha dato, incontrando una realtà sempre pronta ad aiutare gli altri e attenta i bisogni della nostra società; un ringraziamento anche al comune di Meda per il supporto e i preziosi consigli dispensati che ci aiutano a crescere in un'ottica di mutua solidarietà" hanno fatto sapere dall'associazione.

"Ma il ringraziamento più grande va alle tante persone che hanno messo nel nostro carrello cibo e generi di prima necessità: solo così siamo riusciti a portare un aiuto concreto a chi, ancor più in questo periodo, sente il bisogno di qualcuno che tenda una mano. Un sentimento e un'azione che noi di Sigmund facciamo nostri in ogni nostro appuntamento che organizziamo, dal più culturale al più dilettevole".

Musica e solidarietà: che cos'è Sigmund

Sigmund, è una realtà giovanile che opera dal 2018 a Meda e in Brianza, il cui focus è organizzare eventi e iniziative culturali e tutto ciò che è legato all'arte, dando la possibilità a giovani artisti di far conoscere le loro creazioni. Crede, per ammissione di Martinoli e di tutto il gruppo, nei sogni e in tutto ciò che proviene dal cuore ed è convinta che tutto ciò che organizzano abbia valore solamente grazie a chi ha ancora il coraggio di esprimersi e impegnarsi. "Ci auguriamo di poter fare sempre di più per il prossimo. Shine like argento!" hanno promesso, esprimendo un desiderio che dia anche forma a nuovi progetti per il nuovo anno.