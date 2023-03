Quei misteriosi cartelli di divieto apparsi in Autodromo

Quei cartelli di divieto apparsi lungo il cancello che delimita l'Autodromo hanno subito sollevato parecchia curiosità. Cartelli con il logo del Circuito monzese che vietano di effettuare fotografie e riprese. Il cartello è stato subito postato sui social, per capire il motivo che - non solo impediva il transito a pedoni e ciclisti - ma anche la possibilità di fare scatti o riprese.

La segnalazione sulla pagina Facebook "Parco di Monza per sempre", il gruppo social molto attento a tutto quello che accade nel grande polmone verde cittadino. Il post, datato 9 marzo, recita che "Sul cancello (ora chiuso) di viale Vedano che porta al rettilineo della vecchia pista sopraelevata, ci sono questi due cartelli - si legge sui social -. Quale sarà il motivo, che cose c'è dietro da nascondere? Inoltre ci dovrebbe essere indicato chi e con quale autorizzazione pone dei divieti". Gli utenti si sono subito scatenati. C'è chi ha ipotizzato la chiusura e il divieto per le prove cause automobilistiche che per evitare possibili spionaggi industriali. Qualcun altro ha invece pensato a interventi di taglio di alberi. O ancora l'ipotesi di sopralluoghi in previsione del grande concerto di Bruce Springsteen il prossimo 25 luglio.

Dall'Autodromo, contattato da MonzaToday, riferiscono che "Cartelli analoghi a quello evidenziato vengono abitualmente apposti in specifiche zone dell'Autodromo durante tutte quelle attività che prevedono il rispetto di specifici vincoli di riservatezza per delimitare il perimetro nel quale è vietato effettuare riprese o scattare fotografie".