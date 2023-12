Una donazione all'Enpa per sostenere le attività per gli animali e un'iniziativa che conferma l'impegno del comune di Caponago per la tutela e il ripetto degli amici a quattro zampe. Venerdì pomeriggio in città si è tenuta una cerimonia per la consegna di una fornitura di crocchette per gatti all'Enpa di Monza e Brianza per le colonie feline presenti in città: 18 in tutto il territorio comunale.

Alla presenza della sindaca Monica Buzzini, della vicesindaca Maria Enrica Galbiati e del comandante della polizia locale Gabriele Garberoglioè stata anche presentata una iniziativa a tutela delle colonie feline presenti in città.

"La polizia locale di Caponago anche quest'anno è in prima linea nel tutelare e sostenere l'Enpa e i nostri amici a quattro zampe" ha spiegato Garberoglio.

"Sono approdato alla polizia locale ma vengo dall'ambiente della Forestale e Vigilamza Ambientale. Ho fin da subito dato una impronta "ambientale" alla normale attività quotidiana della polizia locale di Caponago perché ritengo prioritario vivere in un habitat salubre e sicuro e questo passa anche dalla cura e tutela degli animali con i quali condividiamo l'habitat stesso" ha spiegato il comandante Gabriele Garberoglio.

I 10 nuovi cartelli in città per i gatti

A Caponago ci sono complessivamente 18 colonie feline. E per tutalare gli animali e la zona dove sono ospitati in città sono stati installati dieci cartelli dedicati.

"Per il momento verranno installati 10 cartelli prioritariamente nelle colonie più critiche" ha spiegato a MonzaToday il comandante Garberoglio. "Il prossimo anno ultimeremo le altre 8 installazioni". Si tratta di cartelli a tutti gli effetti inquadrati come segnaletica stradale, su pali zincati. "La scelta di predisporre segnaletica a norma, consistente e non posticcia e provvisoria vuole sottolineare "la presenza della P.A." nella cura e tutela degli ospiti delle colonie" hanno precisato dal comando della polizia locale.

Sui cartelli ci sono indicazioni normative di tutela degli animali e i recapiti per effettuare segnalazioni oltre che il numero di cellulare della polizia locale per pronto intervento.