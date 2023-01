Quello 'strano' cartello apparso nel parcheggio della scuola

"A Monza c'è degrado ovunque: rifiuti abbandonati per strada, scritte sui muri, segnaletica stradale in perenne attesa di rifacimento, rattoppi di strade e marciapiedi eseguiti alla carlona. Ma anche gli avvisi comunali non sono messi meglio".

Questa la segnalazione che la redazione di MonzaToday ha ricevuto da un lettore. Il monzese ci ha inviato la foto di un avviso comunale affisso nei giorni scorsi nel parcheggio della scuola superiore Hensemberger di Monza. Un cartello che avvisava la rimozione forzata delle auto in data 14 gennaio, ma che non era stato scritto proprio a regola d'arte.

Il monzese ha riletto più volte quello strano cartello con il quale i cittadini venivano avvisati che in quello spazio era previsto il divieto di sosta con rimozione forzata "dalle ore 7 alle ore 17 per abbattimento del giorno 14 gennaio 2023". La comunicazione proseguiva precisando che "in caso di mal tempo verranno eseguite la prima data utile", senza però indicare quando.

Una comunicazione che il nostro lettore ha fortemente criticato. "Anche dei semplici avvisi comunali meritano maggiore attenzione nella loro stesura. Anche questa superficialità nella sintassi e nella precisione delle informazioni fornite al cittadino sono, a mio parere, una forma di degrado".