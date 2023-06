Carugate, tragico schianto tra auto e moto: gravissimo 55enne

Pochi minuti dopo le 20, per cause ancora in corso di accertamento, una moto e un'auto si sono schiantate tra loro sulla Sp208, nel tratto in cui la provinciale porta verso la tangenziale Est a Carugate. Il terribile scontro è avvenuto non lontano dalla zona commerciale Ikea-Carosello.

Ad avere la peggio nell'impatto, violentissimo, è stato un uomo di 55 anni che era a bordo del mezzo a due ruote. Ferite più lievi, invece, per il 66enne che guidava la macchina e la 62enne che viaggiava come passeggera.

I tre sono stati soccorsi dagli equipaggi di tre ambulanze, un'auto medica e l'elicottero del 118. Il motociclista è stato trasferito al San Raffaele in codice rosso. Nello schianto ha riportato traumi al collo, alla testa e a un arto superiore: le sue condizioni sono giudicate molto delicate. L'uomo e la donna che erano in auto, invece, sono stati ricoverati in codice verde all'ospedale di Vimercate.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Pioltello, cui spetterà ora il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.