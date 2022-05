La casa trasformata in centrale di spaccio a Monza: droga, pistole e soldi falsi

A casa di un ragazzo di 19 anni, monzese, la polizia di Stato ha sequestrato 600 grammi di hashish in panetti, soldi falsi, la riproduzione di due pistole semiautomatiche e una mazza da baseball. E per il giovane è così scattato l'arresto.

L'utilitaria del ragazzo è stata fermata nell'ambito di un controllo predisposto dalla polizia intorno alle 11 di mercoledì e dal veicolo è spuntato uno storditore elettrico con batteria e pronto all’uso. Lo strumento ha destato alcuni sospetti e gli agenti hanno effettuato una perquisizione nella casa monzese del giovane e proprio qui è stata trovata una "centrale" dello spaccio con droga, bilancino di precisione, riproduzioni di pistole con cartucce a salve, una mazza da baseball e bastone telescopico.

Sono stati sequestrati 600 grammi di hashish suddivisi in panetti da 100 grammi l’uno, confezionati e personalizzati marchi differenti probabilmente indicativi della qualità della sostanza. Alcuni avevano il logo di una nota casa di moda, altri l'immagine di una tazzina di caffè. Nell'abitazione - che non era in posizione centrale - sono stati trovati anche 1.100 euro di banconote false in tagli da 50 e 20 euro, due riproduzioni di pistole semiautomatiche con cartucce a salve, una mazza da baseball, un bastone telescopico in metallo e tutto il kit per lo spaccio di droga con bilancini elettronici e digitali, una macchina per il confezionamento sottovuoto della droga e buste di plastica.

Nell'abitazione ritenuta dagli inquirenti una "centrale di spaccio" in città sono stati trovati anche coltelli con la lama ancora sporca di sostanza stupefacente, probabilmente utilizzati per suddividere i panetti di droga. Tra le stanze della casa c'erano anche altri soldi - questa volta veri - per un totale di 3.200 euro che sono stati sequestrati perchè ritenuti provento dell'attività illecita. Per il ragazzo - che risulta senza una occupazione - sono scattate le manette e dovrà rispondere delle accuse di detenzione di sostanza stupefacente e del possesso di banconote false.