Va in Ucraina per salvare i suoi quattro nipoti dalla guerra e al ritorno trova la casa occupata

Ha scoperto che casa sua era stata occupata proprio mentre era in Ucraina, in viaggio per portare in salvo dalla guerra e dalle bombe i suoi quattro nipoti. E' la disavventura capitata a una donna di origine ucraina residente a Pioltello, comune milanese alle porte della Brianza.

A riportare la notizia è stata la stessa polizia locale del comando di Pioltello e di Rodano, intervenuta per interrompere l'occupazione abusiva e liberare l'immobile. La donna, proprietaria dell'abitazione, poco prima dello scoppio del conflitto si era messa in viaggio per l'Ucraina, la sua terra d'origine. Quando è iniziata la guerra ha organizzato il viaggio di ritorno con la volontà di portare con sé i suoi quattro nipoti assediati dai bombardamenti.

La denuncia

E così, secondo quanto reso noto, ha avvisato un'altra nipote - anche lei residente a Pioltello - per predisporre l'appartamento per il loro arrivo. Quando questa si è recata sul posto per verificare la situazione ha trovato la serratura rotta e sostituita e la casa occupata. La situazione è stata segnalata alla polizia locale che è intervenuta per porre fine all'occupazione abusiva. L'uomo che aveva preso possesso dell'abitazione è stato denunciato per occupazione abusiva e danneggiamento. Dal comando hanno voluto rivolgere un particolare augurio di buon viaggio alla donna e ai quattro nipoti che ora a Pioltello troveranno l'accoglienza che meritano.