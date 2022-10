CasaPound contro anarchici alla partita di Terza Categoria, interviene la polizia

La partita, per la cronaca, è finita 1-0 per gli ospiti: la Frazione Calcistica Dal Pozzo di Ceriano Laghetto ha espugnato il campo del San Giuseppe Arese. Ma il motivo per cui ci occupiamo di questa partita di calcio di terza categoria (la serie più bassa del calcio italiano), che si è disputata domenica pomeriggio ad Arese in piazzale dello Sport, non è prettamente sportivo. Si trattava infatti di un incontro 'ad alto rischio' per il fronteggiarsi di due tifoserie di opposta fazione politica. Da una parte gli aresini, soprattutto militanti di CasaPound, tra cui qualcuno già noto per essere parte degli ultras dell'hockey. Dall'altra i brianzoli, appartenenti all'area anarchica, qualcuno con frequentazioni nella Curva Sud del Milan. La storia della Dal Pozzo, tra l'altro, è particolare, perché si tratta di un club 'costruito' dagli stessi tifosi, nell'ambito di quel 'calcio popolare' di cui si sente sempre più parlare.

Ma torniamo a domenica. Polizia e carabinieri avevano avuto avvisaglie che sarebbe stata una partita a rischio. Ed infatti, ad un certo punto, i tifosi dell'Arese si sono presentati in circa cinquanta, molti più del solito, con volti travisati e bandiere con tubi di gomma in mano. Il personale della Digos li ha intercettati e tutti identificati. Il gruppo ha fatto per allontanarsi, ma nel frattempo stavano arrivando quasi altrettanti sostenitori della Dal Pozzo.

Evitati i contatti

Gli agenti si sono frapposti tra i due gruppi e sono stati evitati contatti. Solo qualche insulto, sia tra tifosi avversari sia verso le forze dell'ordine. Alla fine nessuno di questi tifosi è entrato allo stadio, e la Digos ha monitorato attentamente anche il deflusso per evitare scontri poco lontano. Nel frattempo la polizia ha rinvenuto, dov'erano state parcheggiate le auto degli aresini, due tirapugni e qualche tubo rinforzato. Formalmente questi oggetti sono stati sequestrati a carico di ignoti.