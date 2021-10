Ragazzini lanciano castagne contro il pullman in transito

Quello che, probabilmente, per loro poteva essere un modo per scacciare la noia si sarebbe potuto trasformare in tragedia. Ma fortunatamente si è evitato il peggio.

Settimana scorsa alcuni ragazzini hanno preso di mira i pullman che transitano in via Libertà a Muggiò. "Armati" di castagne hanno inizato a lanciarle contro gli autobus di passaggio.

A denunciare l'episodio è Salvatore Russo, consigliere comunale della Lega a Monza, al quale si sono rivolti numerosi autisti che lavorano sulla tratta di Monza e Brianza.

"È un episodio molto grave - dichiara Russo -. Se si fosse rotto un vetro qualche passeggero si sarebbe potuto fare male. Molto peggio se si fosse rotto il parabrezza". Secondo il racconto di Russo non sarebbe la prima volta. "Purtroppo già diversi conducenti mi hanno raccontato di episodi simili in Brianza. Di ragazzi che si mettono vicino alla fermata degli autobus e mentre il pullman si avvicina scaricano contro ghiande e castagne".

Russo ribadisce che è necessario tutelare autisti e passeggeri con la presenza di guardie giurate sugli autobus. "Una scelta peraltro abbracciata anche da alcune aziende di trasporto della provincia di Bergamo - prosegue -. Il conducente non ha modo e tempo per denunciare, per fermare l'autobus e attendere l'arrivo delle forze dell'ordine portando così gravi ritardi sulla tabella di marcia del mezzo. Non ha neppure tempo di controllare se i passeggeri che salgono hanno il biglietto. Il suo unico compito è quello di guidare, in totale serenità. Se su quell'autobus ci fosse stata una guardia giurata sarebbe stato possibile lanciare subito l'allarme".