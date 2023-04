La lunga catena umana: in centinaia per dire no alla Pedemontana

Una lunga e pacifica catena umana. Una lunga fila di uomini, donne, bambini, ragazzi, anziani che insieme hanno detto no a Pedemontana. È iniziata poco dopo le 14 di sabato 15 aprile la lunga catena umana che si è snodata lungo via Sella, a Lissone, nella frazione di Santa Margherita e che poi si è spostata nella vicina area verde.

Composti, con le bandiere che dicono no a Pedemontana che già nei giorni scorsi erano sventolate fuori dalle abitazioni non solo di Lissone, ma anche di altri comuni che, secondo il progetto, verranno attraversati da Pedemontana. Qualcuno anche "armato" di fischietto e come sottofondo la canzone di Adriano Celentano "Il ragazzo della via Gluck" a ricordare di salvare quel grande pezzo di terra proprio fuori dalle case dove dovrebbe sorgere uno degli svincoli stradali più grandi d'Europa. Una diretta Facebook sulla pagina del Comitato Vivi Lissone, per mostrare la risposta dei brianzoli al progetto di Pedemontana. Secondo gli organizzatori erano circa 400 le persone che hanno risposto all'appello lanciato dal Comitato per la difesa del territorio che da tempo ormai è sceso in campo per cercare di bloccare il progetto. Una lunghissima catena umana che si è divisa sui due marciapiedi ai due lati opposti della carreggiata. Come sfondo la grande area verde inutilizzata sulla quale dovrebbe passare lo svincolo stradale.

Uno svincolo al quale a grande voce si sono opposte le centinaia di persone che sono scese in strada. Non solo una catena umana di uomini, donne, bambini, ragazzi e pensionati. Ma anche cartelli per ribadire il dissenso all'idea della realizzazione di quella infrastruttura che dalle centinaia di persone che sono scese in strada è "Uno scempio, che devasta il nostro territorio, una strada che non serve". La manifestazione per gli organizzatori è stata un successo. "La gente non vuole Pedemontana: che cosa ci vuole per capire che questo progetto non va bene?" ha dichiarato un cittadino durante la diretta Facebook. "I bambini - ha aggiunto un altro cittadino - non meritano di pagare un debito infinito per una strada inutile. Una strada che non vogliamo". Una protesta che, come in molti hanno ribadito anche in passato, non ha colore politico.