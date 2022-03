Cavalli, pony, cani e conigli a "lezione" a scuola in Brianza

Cavalli, pony, cani e conigli entrano a scuola. Saranno lezioni diverse quelle che attendono circa 400 bambini di sei scuole primarie del territorio coinvolte nel progetto di Ats Brianza “Impariamo insieme agli animali”. Le attività prenderanno il via in questi giorni e coinvolgeranno 10 professionisti dell’Agenzia di Tutela della Salute, circa 40 insegnanti, 5 cani, 1 cavallo, 2 pony e 1 coniglio. E ovviamente i bambini.

“Si tratta di un’attività in cui crediamo molto – spiega il Direttore Generale Carmelo Scarcella - lo strumento ludico ricreativo del progetto vuole aiutare a strutturare un percorso di educazione e apprendimento del rispetto delle diversità, dell’approfondimento della conoscenza, per una corretta e proficua interazione con gli animali domestici”. Un’iniziativa che punta a promuovere un rapporto consapevole con l’animale e a prevenire comportamenti rischiosi. Numeri alla mano, sono sempre di più gli animali domestici censiti negli ultimi anni sul territorio: per esempio i cani, secondo i dati elaborati dal Dipartimento Veterinario, sono passati da 121.615 circa nel 2013 a 162.401 nel 2021, con un incremento del 26%. In percentuale però le notifiche da morsicatura nello stesso periodo sono aumentate dell’80%.

Le "lezioni" con gli animali

“Risulta sempre più necessario instaurare un rapporto corretto tra uomini e animali – sottolinea il Direttore del Dipartimento Veterinario Fabrizio Galbiati – ed è importante partire con i bambini. Crescere con un animale è molto utile per il bambino, aiuta a prevenire comportamenti rischiosi e la relazione che si crea favorisce la consapevolezza di sé e la capacità di apprezzare le differenze”. Durante gli incontri verranno toccati diversi argomenti: le caratteristiche morfologiche degli animali e i loro sensi, come comunicano gli animali, le regole di convivenza, l’amicizia con gli animali, come aiutano l’uomo, convivenza e responsabilità e infine, gli animali abbandonati. “Il progetto si struttura in 3 fasi principali – evidenzia il Direttore dell’U.O.C. Igiene Urbana Veterinaria Diego Perego – partendo da un incontro propedeutico con gli insegnanti, con distribuzione materiale «AMICI DI ZAMPA», manuale e DVD con filmati, passando con alcune attività assistite con gli animali presso la scuola, per finire con un incontro di feed-back con gli insegnanti dopo alcuni mesi dall’intervento con gli alunni, con la consegna di test di valutazione dei concetti appresi”.

Le scuole della Brianza coinvolte

1. Istituto scolastico Carducci a Lecco

2. Istituto scolastico A. Manzoni a Capriano di Briosco (MB)

3. Istituto scolastico A. Sassi a Renate (MB)

4. Istituto scolastico San Giovanni Diaz a Lecco

5. Istituto La nostra famiglia a Bosisio Parini (Lc)

6. Istituto scolastico Duchessa Elena D’Aosta a Briosco (MB)