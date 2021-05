Lavori in autostrada: chiusa l'uscita di Cavenago

Lavori in corso allo svincolo autostradale di Cavenago. Nella serata di venerdì 21 maggio la stazione in entrata di Cavenago sarà chiusa al traffico dalle 22 alle 5 di sabato 22 maggio in entrambe le direzioni. Entrata consigliata verso Milano ad Agrate Brianza, mentre verso Venezia a Trezzo sull'Adda.

La stazione in uscita di Cavenago, provenendo da Venezia, sarà chiusa al traffico dalle 22 di venerdì 21 maggio alle 5 di sabato 29 maggio. Uscita consigliata provenendo da Milano ad Agrate Brianza, da Venezia a Trezzo sull'Adda.