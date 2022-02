Cede il terreno in un cantiere: vigili del fuoco al lavoro di notte. Il fatto è accaduto stanotte, domenica 20 febbraio, a Monza.

I vigili del fuoco sono stati allertati immediatamente. In un cantiere di via Tonale c'è stato uno smottamento del terreno. All'origine dell'incidente una perdita d'acqua.

Sono intervenute immediatamente le squadre dei vigili del fuoco del vicino comando di via Cavallotti. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area. Per fortuna non c'erano operai al lavoro e non ci sono stati feriti.