Addosso aveva hashish, in casa 7mila euro in contanti: 23enne arrestato

In tasca aveva diversi grammi di hashish che ha tentato di gettare via non appena si è accorto delle presenza degli agenti. In casa, invece, ben 7 mila euro in contanti, presumibilmente frutto degli illeciti.

I controlli da parte della polizia locale sono scattati nei giardini pubblici del quartiere Cederna, tra le vie Cederna, Borsa e Oriani, dove gli agenti durante la quotidiana attività di sicurezza urbana, grazie anche all'impiego dell'unita' cinofila, sono riusciti a fermare un giovane di nazionalità egiziana, classe 2001, residente a Monza.

Il giovane è stato trovato in compagnia di un altro uomo, presunto acquirente, e al sopraggiungere degli operatori in uniforme avrebbe tentato di disfarsi di alcuni pezzi di hashish, circa 26 grammi, e di un coltello per il taglio della droga. Prontamente intercettato è stato bloccato e perquisito, e addosso gli sono state trovate banconote di diverso taglio per 275 euro. La perquisizione domiciliare a casa del giovane ha invece portato al sequestro di una ingente somma di denaro contante, oltre 7mila euro, nascosta insieme a un coltello a serramanico e ad altri 50 grammi di hashish.

Il 23enne è stato pertanto tratto in arresto e questa mattina, 15 marzo, l'arresto è stato confermato dal Tribunale di Monza. Ora il ragazzo è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo giornaliero di firma presso il Comando dei carabinieri fino alla data del processo.