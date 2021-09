Nuovi giochi e nuovo verde per i giardinetti della periferia

Nuovo look per i giardinetti di Cederna. Nei giorni scorsi ultimati gli interventi di manutenzione dell’area verde di via Previati-Vasari. I lavori sono costati alle casse del Comune di Monza 22mila euro.

Gli interventi in due fasi: la prima ha comportato la manutenzione delle attrezzature in legno di robinia già esistenti nell’area verde, con l'inserimento di una nuova altalena a due posti e una struttura da arrampicata, recuperata dai giardini di via Lissoni-Sant’Andrea nel quartiere Cazzaniga. È stata posizionata anche la pavimentazione anti trauma in ghiaino.

La seconda fase dei lavori ha previsto interventi di giardinaggio: la potatura di tre piante e la stesura di terra di coltivo per sistemare l'area e l'inserimento di quattro sedute sempre in robinia attorno l'area giochi.

“In questi anni abbiamo investito risorse importanti nella manutenzione dei comparti ludici, nelle aree verdi e nel posizionamento di giochi nuovi - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Villa -. Ciò perché siamo convinti che i giardini pubblici nei quartieri siano un luogo da vivere e uno strumento capace di creare il senso di comunità”.