Le rubano il cellulare a Cesenatico, il gps lo fa trovare in Brianza

La geolocalizzazione potrebbe incastrare i ladri. Si troverebbe a Cesano Maderno, precisamente nel quartiere Snia, il cellulare che una settimana fa è stato rubato a una turista in vacanza a Cesenatico.

A chiedere aiuto ai brianzoli è proprio la vittima che sul gruppo Facebook "Quelli della Snai" ha lanciato l'appello. "La scorsa settimana a Cesenatico mi è stata rubata la borsa con dentro soldi e cellulare, si tratta di un iPhone 12 nero - scrive sul post -. La geolocalizzazione del cellulare mi fornisce attualmente una via precisa in zona Snia a Cesano Maderno".

La donna ha immediatamente contattato anche le forze dell'ordine indicando il numero civico dove il suo cellulare dovrebbe trovarsi. Si tratterebbe di un condominio, ma a quanto le è stato riferito non è possibile perquisire tutte le abitazioni. "Io sono disperata non so più come muovermi - aggiunge la donna -. Se qualcuno di voi ha visto qualcosa o può aiutarmi in qualsiasi modo ve ne sarei davvero grata. Offro anche una ricompensa se il telefono viene ritrovato".

Non mancano persone che tentano di truffare la donna. "Nella serata di venerdì 19 agosto - fa sapere la vittima alla redazione di MonzaToday - hanno cercato di nuovo di fregarmi mandandomi dei messaggi sospetti in cui dicevano che la polizia aveva trovato il cellulare e dovevo cliccare su un link mettendo le mie credenziali".