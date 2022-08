Si sentono male dopo una cena di pesce a Monza: 17 scout intossicati

Forse un pasto a base di pesce in un ristorante di Monza. Questa potrebbe essere l'origine del malessere che ha visto 17 scout di Anversa in trasferta in Lombardia finire la loro giornata in ospedale.

Il fatto - come riferisce Ansa - è avvenuto nel fine settimana. I sintomi (svenimenti, capogiri, pallore) nella serata di ieri, domenica 7 agosto, mentre i 17 scout di età compresa tra i 12 ei 20 anni si trovavano in un locale della Bergamasca. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi: i ragazzi sono stati trasferiti in codice giallo e in codice verde all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, al Bolognini di Seriate, e al Policlinico di Ponte San Pietro.

Sul posto anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale che hanno raccolto le testimonianze dei giovani. A parlare con i ragazzi anche due tecnici dell'Ats Bergamasca. Dalle prime informazioni raccolte sembrerebbe che i ragazzi abbiano iniziato a non star bene già durante il viaggio in pullman da Monza e Bergamo. Poi chi è stato male ha riferito di aver mangiato il sabato pesce in un locale di Monza.