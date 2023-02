I residenti del quartiere super trafficato che invocano una centralina di Arpa

Esattamente un anno fa il Comitato di quartiere di Sant'Albino aveva chiesto l'installazione di una centralina per la rilevazione della qualità dell'aria in viale della Industrie. Più precisamente all'altezza di quella rotatoria del cimitero super trafficata in particolare nelle ore di punta.

Una richiesta che non è stata accolta e che il Comitato di quartiere rilancia. Soprattutto all'indomani della presentazione della classifica delle città più inquinate d'Italia. Una classificata che è stata stilata da Legambiente. Una classifica tutt'altro che lusinghiera per la città di Teodolinda che, ancora una volta, si ritrova sul podio per la pessima qualità dell'aria. Il capoluogo brianzolo è tra le città più inquinate d'Italia sia per la presenza del Pm10, sia per quella di NO2.

“Dopo un anno le nostre richieste sono più che mai attuali - fanno sapere dal Comitato di quartiere di Sant'Albino -. Siamo ancora a chiedere l'installazione di una centralina lungo il vialone monzese". A Monza sono due le centraline di Arpa: una in via Macchiavelli (una via interna del quartiere San Giuseppe) e l'altra all'interno del Parco. "Se l'aria Monza risulta tra le più inquinate del nostro Paese con quelle due centraline, chissà se le rilevazioni dovessero essere fatte lungo la grande arteria di viale delle Industrie?", aggiungono. E come l'anno scorso, oltre a invitare all'installazione di una centralina alla rotonda del cimitero invitano anche alla realizzazione - proprio all'altezza di quella rotatoria - di un tunnel.