Escono dal centro commerciale e scappano dai carabinieri: in auto un panetto di hashish

Un panetto di hashish, nascosto nell'auto in cui stavano salendo: è quanto trovato dai carabinieri durante la perquisizione di tre giovani d'origine magrebina, nel parcheggio del centro commerciale Globo di Busnago.

I tre (un 21enne residente a Bellusco, un 27enne di Cornate d'Adda e un 39enne senza fissa dimora) avevano insospettito i militari avvicinandosi di gran fretta alla vettura. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di un panetto di hashish da 45 grammi, di altri 5 grammi di droga nascosti nella tesca dei pantaloni, di un bilancino nascosto sotto il tappetino dell'auto e di 255 euro in contanti, presumibilmente derivanti dall'attività di spaccio. Sul 39enne pendeva inoltre un mandato d'arresto emesso dal Tribunale di Bergamo, per una condanna a 8 messi per reati connessi allo spaccio di stupefacenti.

Subito sono scattate le manette. L'arresto dei tre è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Monza, che ha disposto la misura cautelare d'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il 21enne e per il 27enne. Il 39enne è stato invece condotto in carcere, dove dovrà scontare anche gli 8 mesi della precedente carcerazione.