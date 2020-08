Al Centro Gayatri corsi a distanza gratuiti per chi è costretto sulla sedia a rotelle

Il lockdown ci ha insegnato a prendere le distanze. Ma anche a distanza è possibile imparare e compiere un gesto di solidarietà. Lo sa bene Natyan Gayatri, responsabile dell’Università Popolare della Cultura Olistica di Monza che ha deciso di offrire gratuitamente percorsi di formazione a distanza alle persone costrette sulla sedia a rotelle.



Una scelta in linea con la filosofia di Gayatri che da sempre offre nel suo centro monzese percorsi di formazione e corsi a prezzi accessibili, con il principale obiettivo di divulgare la conoscenza e permettere a tutti di ritrovare quell’equilibrio fisico e psicologico che lo stress prima, e il lockdown dopo, hanno messo a serio rischio.



Da settembre le persone con importante disabilità motoria potranno partecipare gratuitamente ai corsi on line di Counseling filosofico (percorso di un anno), biennio di Naturopatia dell’anima e infine Pensiero critico (15 lezioni serali di un’ora ciascuno). Il tesseramento all’associazione è facoltativo.



“Proprio il giorno prima di un appuntamento con la presidenza di un liceo lombardo, è stato dichiarato il lockdown in Lombardia – spiega Natyan Gayatri -. Avrei dovuto discutere una mia proposta in favore di un gruppo di ragazzi disabili. Ovviamente tutto è rimasto in sospeso e chissà fino a quando. Nel frattempo, però, ho pensato di risolvere il problema facendo in modo che chi soffre di disabilità motorie possa formarsi gratuitamente presso il nostro centro”. Un piccolo segnale di speranza dopo mesi di difficoltà.

Chi è interessato può inviare un’email a info@studiogayatri.it, oppure telefonare a Natyan Gayatri al 333.4822351