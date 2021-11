Precipita nel vuoto mentre fa giardinaggio, gravissimo 86enne

Un anziano di 86 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato al suolo mentre era impegnato in attività di giardinaggio all'interno della sua proprietà, in via Carso a Ceriano Laghetto, in Brianza. La richiesta di intervento è scattata nella mattinata di mercoledì 10 novembre dopo che l'uomo sarebbe finito a terra pare mentre era impegnato a raccogliere della frutta da un albero.

Tutto è accaduto intorno alle 10:40, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'anziano si trovasse a circa due metri da terra quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato al suolo.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto in codice rosso un'ambulanza e l'elisoccorso; l'anziano è poi stato trasferito con la massima urgenza all'ospedale di Varese. Le sue condizioni sono critiche. Per i rilievi sono intervenute le forze dell'ordine.