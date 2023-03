A fuoco il tetto di una casa: pompieri al lavoro

Paura ieri sera a Ceriano Laghetto. Poco dopo le 21.30 di sabato 4 marzo i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio. A prendere fuoco il tetto di un'abitazione in via San Francesco d'Assisi, nel piccolo comune brianzolo.

Sul posto 3 mezzi dei vigili del fuoco: l'autopompa del distaccamento di Lazzate e del distaccamento di Saronno, e l'autoscala del distaccamento di Desio. Ancora ignote le cause all'origine del rogo. Fortunatamente non si registrano feriti.