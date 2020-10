Ceriano Laghetto, incendio alle acciaierie Terminox: prende fuoco un silos

Incendio a Ceriano Laghetto nella serata di giovedì 15 ottobre. Intorno alle 21 i vigili del fuoco da Lazzate, Saronno, Bovisio Masciago e Carate Brianza sono intervenuti in via Milano presso la sede delle acciaierie Terminox.

Ad andare in fiamme è stato un silos contenente della polvere di carbone. Il rogo è stato estinto dalle squadre dei pompieri del comando di Monza e Brianza presenti con autobotti, autoscala e autopompe. L'intervento si è concluso senza feriti.

Poco dopo alla centrale operativa del comando dei vigili del fuoco di Monza è arrivata un'altra richiesta di intervento: un'auto in fiamme in un box in città.