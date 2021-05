Incendio nella notte: in fiamme un autoarticolato

Va a fuoco un autocarro per il trasporto di asfalto caldo. Tanta paura ma per fortuna nessun ferito.

L'incendio è divampato sabato 22 maggio, poco dopo la mezzanotte, nel comune di Ceriano Laghetto. Il mezzo pesante, che si trovava in via Milano, ha preso fuoco. Ancora al vaglio degli inquirenti le cause all'origine del rogo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi dei vigili del fuoco del Comando di Monza, le autobotti di Lazzate e di Bovisio Masciago e le forze dell'ordine.