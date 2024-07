I 5 ragazzi che "salvano" la bambina che di notte cammina per strada con un uomo nudo

Un encomio solenne a Riccardo, Pietro, Claudio, Alice, Nicolò i 5 giovani di Ceriano Laghetto che nella notte tra l’1 e il 2 giugno, mentre stavano passeggiando per le vie del borgo, hanno chiamato i soccorsi. Erano increduli quando hanno visto camminare un uomo completamente e in stato di alterazione che teneva per mano una bambina. I 5 giovani hanno subito allertato i soccorsi e nell'attesa hanno allontanato la bimba dall'uomo.

Un fatto che ha sconvolto il piccolo comune delle Groane e che oggi ha visto il capogruppo della Lega Dante Cattaneo presentare un ordine del giorno per assegnare un encomio solenne a quei 5 ragazzi che non si sono voltati dall’altra parte e che in quel momento di evidente pericolo hanno chiamato il 112.

“Uno dei giovani, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, con grande senso di responsabilità e protezione ha preso la mano della bambina e l’ha allontanata dall’uomo – spiega Cattaneo -. Questi giovani hanno evitato una tragedia. Di fronte a una evidente situazione di pericolo non si sono voltati dall’altra parte, ma hanno pensato alla piccola”. Cattaneo non entra nei meriti della vicenda e della storia di fragilità che c’è dietro a questo episodio di cronaca, ma evidenzia – in un’epoca in cui spesso i giovani sono al centro delle cronache per episodi negativi – il grande senso civico che hanno dimostrato Riccardo, Pietro, Claudio, Alice, Nicolò.

“Hanno fatto tutto quello che si doveva fare, senza eccessi: ovvero mettere al sicuro la minore, chiamare i soccorsi e restare sul posto fino al loro arrivo”, aggiunge il capogruppo del Carroccio. Adesso spettarà al consiglio comunale, guidato dal sindaco Max Occa eletto lo scorso giugno, decidere se conferire la benemerenza a questi giovani concittadini.