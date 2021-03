Ceriano, Cgil: "Sindacalisti aggrediti e insultati" in cantiere. E scatta la denuncia

Sindacalisti aggrediti in cantiere: riscontrano anomalie sul luogo di lavoro e chiedono di parlare con i committenti che gli strappano la mascherina e li insultano. Il fatto, denunciato dalla Fillea Cgil di Monza e Brianza, è accaduto martedì a Ceriano Laghetto.

I sindacalisti denunciano irregolarità e vengono insultati

Secondo il racconto del sindacato i due funzionari della Cgil, un uomo e una donna, durante le loro attività nella zona Ovest di Monza si sono fermati in un cantiere di Ceriano Laghetto per informare i lavoratori sulle novità del contratto nazionale del lavoro in campo edile. Giunti sul posto hanno individuato alcune irregolarità: i lavoratori erano sprovvisti del cartellino di riconoscimento, dei dispositivi di protezione individuale (scarpe antinfortunistiche e caschi per la protezione del capo), del modello UniLav dell’Inps. I due sindacalisti hanno chiesto di parlare con i committenti che li hanno insultati e gli hanno strappano la mascherina. Immediata la telefonata alle forze dell’ordine, ma quando i carabinieri sono giunti sul posto gli aggressori erano già andati via.

Presentata la denuncia contro gli aggressori

Giovedì la Cgil ha presentato in Questura la denuncia contro gli aggressori. “Siamo solidali con i sindacalisti – si legge nella nota stampa della Cgil -. I committenti non si sono posti il problema che nel cantiere c’erano lavoratori che stavano svolgendo un lavoro non in modalità regolare, ma hanno individuato i sindacalisti come soggetti responsabili dell’aver scoperto una gravissima mancanza di rispetto delle leggi”. La Fillea Cgil di Monza Brianza ha informato gli ispettori della Cassa Edile di Milano per svolgere le verifiche previste in questi del casi, ha inviato una segnalazione all’Ispettorato del Lavoro, all’Inail, all’Inps e all'Ats.