Corteo e cerimonia, Monza celebra l'anniversario della Liberazione

Sono iniziate nella mattinata di martedì a partire dalle ore 9 le celebrazioni per l'anniversario della festa della Liberazione a Monza. In città il programma ufficiale ha preso il via con la celebrazione della Santa Messa presso la Cappella del Cimitero Urbano di viale Ugo Foscolo.E' stata deposta una corona di alloro al campo dei Caduti della Resistenza, alla stele ANEI (L’Associazione Nazionale ex Internati) e al campo dei Caduti di tutte le guerre. Alle ore 10.30 il da piazza Citterio, angolo via Carlo Alberto, è partito il corteo che ha raggiunto Piazza Trento e Trieste.

La cerimonia in piazza Trento e Trieste

La cerimonia in piazza Trento e Trieste ha preso il via con l’Alzabandiera alla presenza delle autorità civili, militari e religiose cittadine. A prendere la parola è stato il sindaco Paolo Pilotto accanto al presidente della provincia Luca Santambrogio, di Emanuela Manco in rappresentanza di ANPI e di alcuni studenti del liceo Artistico Nanni Valentini di Monza. Alla cerimonia erano presenti le Associazioni combattentistiche e d’arma con i loro vessilli e la Triuggio Marching Band.

“Il 25 aprile non è solo una ricorrenza annuale da celebrare – aveva spiega il sindaco Paolo Pilotto – ma un Valore imprescindibile del nostro Paese che merita di essere onorato e tramandato attraverso i nostri comportamenti quotidiani”.