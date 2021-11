Commemorazione dei defunti e dei caduti in Questura a Monza

Una corona d'alloro sulla lapide in memoria dei Caduti fuori dalla Questura e le note della tromba degli studenti del liveo musicale per commemorare nella giornata del 2 novembre i defunti e chi ha perso la vita in nome della divisa che indossava.

Nella mattinata, in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei defunti, il Questore di Monza e della Brianza, Michele Sinigaglia, ha deposto una corona di alloro alla lapide dei caduti della Polizia di Stato che sorge in Questura. Presenti una rappresentanza del personale e dei soci della sezione di Monza dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (A.N.P.S.). D

opo la deposizione della corona, il Cappellano della Polizia di Stato, Don Gianluca Bernardini, ha impartito una benedizione ai presenti. Hanno preso parte alla cerimonia due studenti del Liceo Musicale B. Zucchi di Monza, diretti dall’insegnante di tromba, i quali hanno eseguito le note del Silenzio d’Ordinanza.