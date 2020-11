Festa delle Forze Armate, le celebrazioni in piazza a Monza

Una cerimonia in forma ristretta, nel rispetto del distanziamento e limitata alle sole autorità militari e cittadine, quella che si è tenuta a Monza nella mattinata di mercoledì in occasione del 4 novembre, giorno in cui ricorre la Festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale.

Insieme al sindaco Dario Allevi in piazza Trento e Trieste c'erano anche il prefetto Patrizia Palmisani e le autorità militari e istituzionali cittadine per assistere alla cerimonia di deposizione delle corone davanti al Monumento dei Caduti. “Quest’anno la Giornata dell’Unità Nazionale assume un significato ancora più profondo per la nostra comunità e per l’intero Paese”, ha detto il sindaco Dario Allevi.

“Dopo l’esperienza maturata durante la prima fase dell’epidemia è ormai evidente che usciremo prima da questa emergenza solo se saremo coesi nel rispettare le regole e nel garantire aiuto reciproco tra territori anche sul fronte sanitario – ha aggiunto il primo cittadino - In questa fase sono i nostri ospedali ad essere sotto pressione e ad aver bisogno di una mano”.

Allevi ha colto l’occasione per ringraziare le Forze Armate per il prezioso contributo assicurato durante l’epidemia, anche attraverso il personale medico militare e le strutture di supporto che hanno potuto affiancare i sanitari in servizio presso i nosocomi. Il momento istituzionale del 4 Novembre ha previsto anche la deposizione di una corona al Cimitero urbano presso il Campo dei Caduti di tutte le guerre.

Festa delle Forze Armate, le parole del prefetto