Il cervo è ancora nel parco di Monza, immortalato di notte dalle telecamere

Il cervo è ancora all'interno del parco di Monza. Dopo l'avvistamento di martedì 2 novembre, in zona nord, tra Villasanta e il Mulino San Giorgio, nonostante le ricerche, non c'erano più state segnalazioni o conferme che l'esemplare fosse ancora all'interno del polmone verde brianzolo.

Invece stanotte le telecamere interne di sicurezza del Parco lo hanno ripreso in zona Mulini Asciutti (Qui il video). E il Consorzio Villa Reale Parco di Monza ha voluto rivolgere un appello a tutti i fruitori del parco per indirizzare eventuali segnalazioni e prevenire comportamenti scorretti in caso di avvistamento.

VIDEO | Il cervo avvistato nel Parco

"Un cervo da martedì 2 novembre vaga nel Parco della Reggia di Monza. Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, attraverso Regione Lombardia, ha coinvolto gli esperti del Parco Nazionale dello Stelvio che si sono resi disponibili ad intervenire per valutare l’operazione di recupero dell'animale" si legge nella nota.

"II Consorzio ha già chiesto e ottenuto l’autorizzazione all’intervento da parte del Parco Regionale della Valle del Lambro. Le operazioni di ricerca sono condotte con il supporto operativo da parte della Polizia Provinciale di Monza e Brianza e dell’ATS monzese. Dopo giorni di mancato avvistamento il cervo è stato immortalato stanotte dalle telecamere interne di sicurezza del Parco. Lo stesso Consorzio rivolge un appello a tutti coloro che dovessero avvistarlo affinché ne segnalino la presenza via mail (areatecnica@reggiadimonza.it) o attraverso canali social (Facebook e Instagram). Il Consorzio invita tutti i fruitori del Parco a non avvicinarlo e di tenere gli animali rigorosamente a guinzaglio per non spaventare il cervo".