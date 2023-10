Si scaglia contro gli agenti della polizia locale: 40enne arrestato

Gli agenti della polizia locale l’hanno dovuto immobilizzare e poi ammanettare davanti alle persone che assistevano alla scena. Il fatto è accaduto sabato 30 settembre a Cesano Maderno dove è operativa anche una pattuglia di polizia locale a piedi. Gli agenti sono stati allertati perché in via Dante Alighieri c’era un uomo disteso per terra. Immediato l’arrivo dei soccorritori del 118 che hanno chiesto un supporto perché quell’uomo – poi identificato in un 40enne di Cesano Maderno già noto alle forze dell’ordine – era aggressivo.

All’arrivo della pattuglia l’uomo avrebbe iniziato ad aggredire fisicamente e verbalmente gli agenti, lanciandogli contro gli arredi esterni di un vicino locale. A quel punto è intervenuta una seconda pattuglia che, non riuscendo a calmare l’uomo, ha cercato di immobilizzarlo. Il 40enne - da quanto riferiscono gli inquirenti - avrebbe opposto resistenza, ma alla fine gli agenti sono riusciti ad ammanettarlo. Il 40enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate; nella colluttazione infatti due operatori hanno subito lesioni, ciascuno con prognosi di 5 giorni. Trattenuto agli arresti e piantonato dalla polizia locale per tutto il fine settimana, l’uomo è stato poi processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto. Al 40enne l’obbligo di firma al comando della polizia locale fino alla nuova udienza del processo.