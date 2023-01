"Basta morti ai passaggi a livello: presto un attraversamento sicuro"

“Esprimo il cordoglio e la vicinanza di tutta l’amministrazione comunale alla famiglia del nostro concittadino rimasto vittima del tragico investimento ferroviario di oggi. L’assurdità di una morte di questo tipo, che non dovrebbe mai accadere, ci lascia senza parole e ci addolora profondamente". A parlare è Gianpiero Bocca sindaco di Cesano Maderno a poche ore dall'investimento nei pressi del passaggio a livello del comune brianzolo di un uomo di 92 anni. Una tragedia avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 24 gennaio, e sulla cui dinamica stanno ancora indagando gli inquirenti. Purtroppo per l'uomo, che viveva a Cesano Maderno, non c'è stato nulla da fare.

"Rimaniamo in attesa delle dovute e necessarie indagini per capire la dinamica dell’accaduto - prosegue il sindaco -. Inevitabilmente in questa circostanza il pensiero va al grave pericolo che corre chiunque decida per qualsiasi motivo di oltrepassare le protezioni del passaggio a livello quando sono abbassate o stanno per abbassarsi".

Bocca annuncia perciò l'impegno della sua amministrazione affinché tragedie come questa non si ripetano. "È di poche settimane fa il sopralluogo proprio in corso Libertà con dirigenti e tecnici di Ferrovie Nord Milano per fare il punto anche sulla sicurezza. Tra i principali argomenti affrontati quello di una struttura ciclopedonale per superare il passaggio a livello. Ci stiamo muovendo con la massima celerità, parlando direttamente con i vertici dell'azienda. Proprio domani sono in programma i primi rilievi topografici da parte di Ferrovie Nord per la redazione dello studio di fattibilità tecnica per la realizzazione di una struttura ad hoc. Siamo sconcertati e tristi per quanto accaduto”.