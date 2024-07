Incendio nella notte: a fuoco due auto nel parcheggio

Fiamme nella notte a Cesano Maderno. Nella tarda serata di ieri, venerdì 19 luglio, i vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere due incendi. Due auto parcheggiate in via Piave erano state avvolte dalle fiamme. Le auto era nella stessa via, ma non erano parcheggiate vicine.

Sono intervenute tempestivamente le squadre del Comando di Monza e Brianza con l'autopompa da Seregno Volontari, l'autopompa da Desio, l'autopompa dalla sede centrale di Monza e l'autobotte da Lazzate. Fortuntamente non ci sono stati feriti.

Sul posto anche le forze dell'ordine impegnate nelle indagini.