Dal Comune 750mila euro per il commercio locale e le famiglie

L’Amministrazione comunale di Cesano Maderno stanzia 750mila euro da destinare al commercio cittadino e alle famiglie in difficoltà.

Già nei mesi scorsi il Comune aveva annunciato la destinazione di 200mila euro per il commercio locale con l’intenzione, comunque, di aumentare i fondi oggi definiti con l’avanzo di amministrazione.

Un parte di queste risorse verrà destinata alle famiglie cesanesi anche attraverso sgravi sulle imposte, mentre una cifra che sfiora i 600mila euro andrà a sostegno delle attività commerciali.

Il primo obiettivo è il bando per destinare contributi a fondo perduto che prevedono uno stanziamento di 200 mila euro per tutte quelle attività commerciali messe in ginocchio dalla pandemia. Il bando sarà pronto entro luglio.

Altri 100mila euro nel prossimo semestre saranno destinati a progetti legati al commercio, per un rilancio delle attività all’insegna dell’innovazione e di una visone strategica che possa consentire una crescita solida e duratura.

Un ulteriore importo di circa 300mila euro si sostanzierà in sgravi sulla Tari, sempre con riferimento alle attività maggiormente danneggiate. I criteri di suddivisione dell’importo complessivo e la loro destinazione saranno meglio esaminati nel corso della prossima Commissione Economia e Lavoro.

Inoltre occupazione gratuita di suolo pubblico per bar, ristoranti, gelaterie, attività di somministrazione e ristorazione e la possibilità di ampliarla senza oneri a carico dei gestori, oltre agli altri interventi già meglio rappresentati gli scorsi mesi.

“È necessario, con il ritorno ad una cauta normalità, fornire a imprese e commercianti la possibilità di ripartire anche con questi aiuti – commenta l’assessore al Commercio Marianna Ballerini -. Stiamo concentrando le energie per dare una scossa al rilancio dei consumi delle famiglie e, in generale, per il rilancio dell’economia.”