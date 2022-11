L'auto viaggiava a fari spenti nella notte: arrestato 26enne con la cocaina nei pantaloni

Girare in macchina a fari spenti nella notte, creando pericolo alla circolazione, non è stata proprio un'idea geniale. I due 26enni che erano a bordo di una Clio si sono imbattuti in una gazzella dei carabinieri di Desio (in servizio nel comune di Cesano Maderno) che ha subito notato e fermato il veicolo. I due hanno tentato di evitare il controllo ma sono stati raggiunti e perquisiti. Uno di loro aveva nascosto dosi di cocaina nei pantaloni.

Successivamente le operazioni di ricerca di eventuali altre dosi di droga sono continuate all’interno di un appartamento del 26enne e nella casa perquisita sono stati trovati altri 13 grammi di cocaina, un bilancino e materiale per il confezionamento. Rinvenuta e sequestrata anche una cospicua somma di contanti, verosimilmente frutto dell’attività di spaccio.

Il 26enne, pregiudicato per reati contro la persona, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre il conducente è stato multato per violazioni al codice della strada.