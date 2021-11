Daspo urbano a cinque parcheggiatori abusivi pizzicati dalla polizia locale

769 euro di sanzioni elevate a cinque parcheggiatori abusivi poi raggiunti da ordine di Daspo urbano. Ma non solo: 32 veicoli e 43 persone controllate, 3 sanzioni per infrazione del codice della strada, una persona fotosegnalata, e 2 fogli di invito in Questura a persone di nazionalità straniera che devono regolarizzare la loro posizione. Oltre al sequesto di droga per uso personale segnalato in Prefettura.

Questo il bilancio della serata di controlli fatti dalla polizia locale di Cesano Maderno nella serata di venerdì 12 novembre. Controlli a tappetto inseriti nell'attività del progetto Parco delle Groane realizzato in collaborazione con la polizia provinciale, e gli agenti dei comandi delle polizie locali di Meda e di Seveso.

L'operazione è scattata la mattina al mercato di piazza Facchetti con sanzioni da 769 euro elevate a cinque parcheggiatori abusivi. L'attività, coordinata dalla comandante Francesca Telloli, è poi proseguita nell'arco della giornata.