Abbandonano i rifiuti nel cuore della notte, ma vengono pizzicati dalle fototrappole

Avevano aspettato che calasse il buio e poi, mentre percorrevano in auto le vie di Cesano Maderno, hanno abbandonato i rifiuti. Ma il loro gesto è stato registrato dalle fototrappole di ultima generazione installate in diversi punti del comune brianzolo. Grazie alle successive verifiche gli agenti della polizia locale sono risaliti ai due autori del gesto, due persone che non vivono a Cesano Maderno ma che avevano scelto le vie del comune per abbandonare i rifiuti invece di portarli in discarica.

Gli accertamenti sono stati effettuati sulle targhe rilevate dalle fototrappole che hanno consentito di risalire, dapprima ai proprietari dei veicoli e successivamente agli effettivi utilizzatori. Questi ultimi sono stati deferiti all’autorità giudiziaria. L’illecito dell’abbandono dei rifiuti, recentemente divenuto violazione penale anche per i privati cittadini, punisce chiunque abbandoni rifiuti, con un’ammenda da mille a 10mila euro. La sanzione è aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

“Grazie alla presenza di telecamere nascoste e al lavoro congiunto della polizia locale e dell’assessorato all’Ambiente, sono stati intercettati soggetti responsabili di un comportamento deleterio per l’ambiente e per tutta la comunità - commenta il sindaco Gianpiero Bocca -. L’attività delle foto-trappole continua e sarà ulteriormente implementata per perseguire e sanzionare pesantemente gli incivili che sporcano la città. È un tema di legalità e di rispetto del territorio al quale teniamo molto”.