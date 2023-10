Intervento del 118, ragazza beve troppo e finisce in ospedale

Doppio intervento nella notte in Brianza per intossicazione etilica.

È il bilancio della notte di sabato 14 ottobre fornito dalla Agenzia regionale emergenza urgenza. Una ragazza di 23 anni a Cesano Maderno è infatti stata portata in codice giallo all'ospedale di Desio dopo aver accusato un malore dovuto all'assunzione eccessiva di alcool. La chiamata al 118 intorno alle 2,30, cui è seguito l'intervento subitaneo di un ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno. I sanitari dopo i primi soccorsi hanno disposto per il trasporto della ragazza al pronto soccorso del nosocomio brianzolo.

L'altra richiesta di soccorsi poco prima delle 5, a Vedano al Lambro, dove un ragazzo di 21 anni si è sentito male per aver bevuto troppo. Sul posto è giunta un'ambulanza e in questo caso, fortunatamente, l'assistenza dei sanitari è riuscita a evitarne il trasporto in ospedale.