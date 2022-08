Parchi comunali protetti: arriva l'occhio del 'grande fratello'

Parchi comunali sotto l'occhio vigile delle telecamere. A Cesano Maderno il comune investe 44mila euro (35mila erogati da un finanziamento di regione Lombardia) per installare sistemi di videosorveglianza nelle aree a rischio. L'impianto di ultima generazione verrà posizionato nelle grandi aree verdi cittadine: parco dei Tigli, parco Paolo VI, parco San Bernardo, parco Collodi. Un mezzo per aumentare la sicurezza e allontanare chi utilizza quelle aree come luogo di bivacco e di attività illecite.

“Elevare la sicurezza urbana è un obiettivo della nostra amministrazione - commenta il sindaco Gianpiero Bocca -. L’affidamento di questo incarico consentirà di potenziare e riqualificare la videosorveglianza in città. È un passo concreto, che rientra nelle diverse strategie adottate per garantire il diritto dei cittadini alla sicurezza. I parchi sono luoghi sensibili, dove è opportuno intervenire con strumenti all’avanguardia al servizio dei tutori dell’ordine. Negli spazi verdi le persone devono sentirsi tranquille e poter beneficiare di un ambiente sicuro e ben tenuto. È fondamentale intervenire per prevenire e anche per reprimere comportamenti che generano degrado e pericolo per i cittadini. Li invitiamo a frequentare sempre più i parchi e gli spazi pubblici, perché anche così si contribuisce a prevenire il degrado”.

Il sindaco già questa estate ha mostrato il pugno duro contro vandali e fracassoni. Il 12 agosto ha emanato un'ordinanza (con validità di 60 giorni) che prevede il divieto di bivacco nell’area della stazione ferroviaria e nelle aree adiacenti, sui sagrati delle chiese, nei pressi del centro commerciale di via Monteverdi (in particolare sulle panchine), e nell'area della vecchia stazione.